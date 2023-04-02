Мэр Мелитополя Данильченко назвала тяжёлым состояние пострадавшей при обстреле женщины

Мелитополь, , 16:31 — REGNUM Женщина с тяжёлыми ранениями, полученными в результате обстрела Мелитополя Запорожской области со стороны ВСУ, находится в реанимации, ещё два человека госпитализированы, трое выписаны. Об этом 2 апреля сообщила мэр города Галина Данильченко в эфире телеканала «Россия-24».

Сотрудник Следственного комитета России у жилого многоквартирного дома в Мелитополе, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ © РИА Новости

«Сейчас женщина, которая получила самые тяжёлые ранения, в реанимации, прооперирована», — сказала она, добавив, что медики обещают спасти ей жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, удар по Мелитополю был осуществлен с РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов. На местах обстрелов работают сотрудники Следственного комитета России и экстренные службы. Среди пострадавших — только мирные жители. Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Мелитополю семь ракет из РСЗО HIMARS. Российские системы ПВО перехватили шесть из них.