Самара, , 16:15 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 2 апреля в Самаре и завершилась со счётом 1:1.

Игроки ФК «Крылья Советов» радуются забитому мячу © Григорий Сысоев/РИА Новости

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко. На 30-й форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв восстановил равновесие.

В настоящее время «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 21 очко после 21 матча. «Оренбург» идёт на седьмом месте с 32 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Краснодар» одержал разгромную победу над «Химками» в матче 21-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 6:0.