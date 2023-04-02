* организация, деятельность которой запрещена в РФ

РИА Новости: у Киево-Печерской лавры находилась группа молодых людей с символикой «Правого сектора»*

Киев, , 16:17 — REGNUM Возле стен Киево-Печерской лавры были припаркованы автобусы полиции, рядом с которыми стояла группа молодых людей с символикой «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на одежде. Очевидцы предположили, что их выдворили с территории обители, сообщили РИА Новости.

«Это автобусы полиции, которые их задержали. Похоже, что их просто выдворили от территории лавры», — отметил очевидец.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Лидер группы, на одежде которого также были нашивки «Правого сектора», призывал собравшихся «возвращаться обратно».

Как сообщало ИА REGNUM, в Киево-Печерской лавре остаются монахи, от которых украинские власти потребовали либо покинуть территорию обители до 29 марта, либо перейти на сторону раскольнической Православной Церкви Украины (ПЦУ).

В Хозяйственный суд Киева министерством культуры и информационной политики Украины подан иск с намерением признать Украинской православной церкви (УПЦ) виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры.