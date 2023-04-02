Химки, Московская область, , 16:04 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 2 апреля в Химках и завершилась со счётом 6:0.

Игрок «Краснодара» Джон Кордоба © Виталий Тимкив/РИА Новости

В составе «Краснодара» дубль оформил нападающий Джон Кордоба, забивший на 47-й и 56-й минутах. Также отличились полузащитники Жоау Батчи (23), Кади Боржес (63), Алексей Ионов (78) и Никита Кривцов (86).

С 27-й минуты «Химки» играли в меньшинстве после удаления защитника Виталия Лысцова, который получил прямую красную карточку.

В настоящее время «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 32 очка после 21 матча. «Химки» идут на 15-м месте с 13 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 апреля «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 21-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0.