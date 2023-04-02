Токио, , 16:16 — REGNUM Японский музыкант, композитор, продюсер Рюити Сакамото, получивший премию «Оскар» за музыку к фильму «Последний император», скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает японская газета «Иомиури».

Рюити Сакамото © Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Сакамото умер 28 марта. В последние годы жизни он боролся с раком. В июне прошлого года стало известно о переходе его заболевания в четвёртую стадию.

В 1988 году Рюити Сакамото стал первым японцем, которому вручили «Оскар» за лучший оригинальный саундтрек. После возвращения с церемонии он заявил, что «ещё слишком молод» для такой награды.

Премию Американской киноакадемии он получил за музыку к историко-биографическому фильму итальянского режиссёра Бернардо Бертолуччи «Последний император». Вместе с ним над саундтреком работали Дэвид Бирн и Цун Су.

Сакамото также написал музыку к фильмам Бертолуччи «Под покровом небес» и «Маленький Будда», к картине Нагисы Осимы «Счастливого рождества, мистер Лоуренс» и драме Питера Козмински «Грозовой перевал».

В 1978 году Сакамото вошёл в состав музыкальной группы Yellow Magic Orchestra. Он также лауреат премий «Грэмми» и BAFTA, двукратный лауреат премии «Золотой глобус».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Канаде скончался гонконгский композитор Джозеф Ку, олицетворявщий золотой век кантопопа. Ему был 91 год.