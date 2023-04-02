Санкт-Петербург, 2 апреля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Американский гражданин задержан в Санкт-Петербурге после жалобы 15-летней школьницы на непристойное поведение мужчины. Об этом сообщает 2 апреля «Лайф».

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Днём 31 марта восьмиклассница ехала в автобусе, в салоне вместе ней находился только 36-летний иностранец. В какой-то момент мужчина, сидевший напротив девочки, спустил штаны и продемонстрировал ей половые органы. На следующей остановке он вышел из автобуса.

Девочка успела сфотографировать мужчину на телефон, а дома рассказала о произошедшем матери. Та обратилась в полицию. Мужчину разыскали и задержали, им оказался приезжий из Нью-Йорка Дональд А.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье о совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 135 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 45-летнего бизнесмена из Ирана задержали за приставания к 12-летней девочке в лифте многоэтажки на севере Москвы. В полицию обратилась мать девочки, которой та рассказала о случившемся. Иностранца задержали, возбуждено уголовное дело.