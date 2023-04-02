RT: молившаяся перед Киево-Печерской лаврой певчая Ершова вышла на связь

Киев, , 15:56 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) не задерживала певчую Киево-Печерской лавры Екатерину Ершову, которая накануне молилась возле обители, сообщает 2 апреля RT.

Екатерина Ершова молится перед Киево-Печерской лаврой Кадр из видео

Ранее информацию о её задержании опубликовало РИА Новости. Сообщалось, что Ершова перестала выходить на связь, по одной из версий, её задержала СБУ.

«Всё слава Богу, всё хорошо, я в Киеве, спокойно хожу по улицам, вчера была на службе и сегодня тоже», — приводит Telegram-канал RT слова певчей.

Она также посетовала на то, что обитель намерены захватить неверующие люди, а наместник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний — некрещёный.

«Они работают на структуры, которые хотят разрушить православие. Мы стоим за нашу веру», — подчеркнула Ершова.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как монахи отказались покинуть обитель вопреки требованию украинских властей.

В Хозяйственный суд Киева министерством культуры и информационной политики Украины подан иск с намерением признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры.