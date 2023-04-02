Вашингтон, 2 апреля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки оказывали разного рода давление на Хорватию, чтобы добиться отмены тендера на реконструкцию порта в хорватском городе Риека, который выиграли китайские компании. В Вашингтоне опасались растущего влияния Китая в Европе. Об этом 2 апреля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Moritz Vennemann/Global Look Press Порт Риека. Хорватия

По их информации, в 2020 году три госкомпании КНР выиграли тендер на строительство и эксплуатацию порта Риека сроком на 50 лет. Это, в свою очередь, вызвало реакцию со стороны Америки, утверждают хорватские и американские официальные лица. Вашингтон начал оказывать давление на Хорватию, призывая отказаться от китайского предложения.

В январе 2021 года официальный Загреб отказался от тендера без объяснения причин и заключил контракт с судоходной компанией из Дании и местной логистической фирмой.

«Прямого вмешательства со стороны США не было, но определённые сигналы были», — рассказал министр морских дел, транспорта и инфраструктуры Хорватии Олег Буткович в интервью.

По данным The Wall Street Journal, хорватский порт Риека очень важен для Соединённых Штатов Америки, поскольку Североатлантический альянс использовал его для перевозки военной техники, а ВМС США — для технического обслуживания и ремонта кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор Конгресса США Тед Круз заявил в эфире Fox Business, что Китай ведёт «тысячелетнюю» войну против Соединённых Штатов Америки. При этом американец не уточнил, идёт ли упомянутое противостояние в течение тысячи лет или КНР лишь намеревается конкурировать с Америкой так долго.