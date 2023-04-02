Киев, 2 апреля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Воздушная тревога во второй раз за день объявлена в двух регионах на востоке Украины. Об этом 2 апреля свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным ресурса, воздушная тревога прозвучала в Днепропетровской и Харьковской областях. Сирены включились в 14:38 мск.

Как передавало ИА REGNUM, утром 2 апреля звуки воздушной тревоги услышали жители Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей. Кроме того, местные паблики сообщили о взрывах в городе Константиновка (ДНР), который временно оккупирован ВСУ.