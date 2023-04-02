Медведев назвал Борреля «большим специалистом» по Дню дурака

Москва, , 15:46 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на высказывание главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в адрес председательства Российской Федерации в Совбезе ООН про День дурака заявил, что Боррель в этом вопросе является специалистом.

Жозеп Боррель Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Ну, а по поводу Дня дурака Жозеп Боррель большой специалист. Это его день», — написал Медведев на совей странице в социальной сети.

Как передавало ИА REGNUM, Боррель повторил за украинскими интернет-ресурсами высказывание о том, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН «подходит для апрельского Дня дурака». Он добавил, что государства Евросоюза будут противостоять «злоупотреблениям со стороны России на посту председателя».