Тегеран, , 15:37 — REGNUM Разведывательный самолёт EP-3E Военно-морских сил (ВМС) США нарушил воздушные границы Ирана на юге страны. Об этом 2 апреля сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на ВМС Ирана.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самолёт ВМС США EP-3E вошёл в воздушное пространство над территориальными водами Ирана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого полностью готовые действовать командиры иранских ВМС направили предупреждение о том, чтобы экипаж самолёта не совершал таких действий без разрешения.

В агентстве добавили, что EP-3E является одним из американских самолётов-разведчиков, обязанностью которых является сбор информации.

Ранее газета AirForceTimes написала, что российские ЗРК С-300 обманули пилотов истребителей F-35 ВВС США, когда те патрулировали воздушное пространство вблизи границ с Россией. Отмечается, что американский самолёт не всегда распознавал объекты вокруг себя, поскольку у комплексов ПВО есть цифровые способы уклонения от обнаружения.