Вашингтон, 2 апреля, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Руководство Саудовской Аравии намерено пригласить президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств, который состоится в Эр-Рияде в мае. Об этом 2 апреля сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на собственные источники.

Zuma/TASS Визит президента Сирии Башара Асада в Саудовскую Аравию

По его данным, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в ближайшие недели отправится в Дамаск, чтобы передать Асаду официальное приглашение для участия в саммите.

Как передавало ИА REGNUM, встреча министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии запланирована на ближайшие два дня.

Внезапное потепление отношений Ирана и Саудовской Аравии при посредничестве Китая и постепенный выход из изоляции Сирии являются ключевыми элементами большой геополитической трансформации. Аналитики уверены, что изменения не устраивают тех, кто все последние десятилетия выстраивал архитектуру региона под себя.