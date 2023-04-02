Посол Украины в ФРГ назвал цинизмом призыв немецких демократов к мирным переговорам

Берлин, , 15:30 — REGNUM На Украине не рассматривают возможность мирных переговоров между Киевом и Москвой, к которым призвали профсоюзы и представители демократической партии ФРГ, заявил украинский посол в Германии Алексей Макеев. Его слова 2 апреля опубликовало немецкое издание Deutschе Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Посол Украины в Германии Алексей Макеев © Robert Michael/ЕРА/ТАСС

Макеев возмущённо подчеркнул, что это предложение не было первоапрельской шуткой.

«Это цинизм чистой воды по отношению к многочисленным жертвам российской агрессии», — считает украинский посол в ФРГ.

Он уверен, что, выступая с такими призывами, в Германии хотят скрыть преступления, якобы совершённые Россией на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, США категорически против того, чтобы Украина вела мирные переговоры с Россией, отметил 25 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Они буквально маниакально настроены на то, чтобы не позволить украинцам даже думать о гипотетической возможности выйти на мирный трек урегулирования», — сказал он.