Москва, 2 апреля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Богатым и состоятельным людям следует помогать государству в нынешнее непростое время, когда Россия отвечает на новые вызовы и риски, сказал 2 апреля во время проповеди после литургии в храме Преображения Господня в Коммунарке патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Kremlin.ru Патриарх Кирилл

Россия стала более сильным государством, чем прежде, но ответственность лежит не только на государстве, но и на тех людях, которые могут внести свой вклад в общее благосостояние, им следует эту ответственность принять, помогая государству обеспечивать безопасность и независимость, отметил глава РПЦ.

«Каждый состоятельный человек должен помнить, что он будет оправдан перед Богом только тогда, когда от его имения и от его возможностей будет оказываться помощь другим людям», — сказал патриарх.

4 марта во время проповеди после литургии святителя Иоанна Златоуста в Успенском соборе в честь патриарха Гермогена глава РПЦ сказал, что Церковь молится, чтобы Гермоген «не оставил землю русскую своими молитвами». Трудное время, через которое проходит страна, должно завершиться к славе государства и Церкви, добавил патриарх.