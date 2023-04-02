Минск, , 15:34 — REGNUM Работа по делу гражданки России Софьи Сапеги, осуждённой в Белоруссии, продолжается, дипломаты ожидают встречи с ней. Об этом сообщил 2 апреля пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев.

Софья Сапега © Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Он отметил, что дипломаты взаимодействуют с адвокатом Сапеги и белорусской стороной.

«Ожидаем очередной встречи с гражданкой РФ», — сказал ТАСС Маскалев.

Как сообщало ИА REGNUM, студентку Софью Сапегу задержали в аэропорту Минска 23 мая 2021 года после вынужденной посадки самолёта ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Девушка возвращалась из Греции вместе с другом, белорусским активистом и основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Белорусские власти заподозрили Сапегу в совершении в 2020 году «преступлений, предусмотренных несколькими статьями» УК Белоруссии. Впоследствии суд приговорил её к шести годам лишения свободы. В январе 2023 года Сапеге было отказано в помиловании.