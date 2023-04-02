Москва, 2 апреля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки 55 человек на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

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По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях группировка войск «Восток» нанесла поражение подразделениям ВСУ около населённых пунктов Левадное, Орехов Запорожской области и Шевченко (ДНР).

Около Успеновки Запорожской области была поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Также две диверсионно-разведывательные группы ВСУ уничтожены возле населённых пунктов Никольское (ДНР) и Вишнёвое Запорожской области.

«За прошедшие сутки на данных направлениях уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубица Д-30 и гаубица Д-20», — сказал Конашенков.

Кроме того, на херсонском направлении ВСУ потеряли до 15 военных, семь автомобилей и одну самоходную гаубицу «Акация».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки потери ВСУ на краснолиманском направлении составили 100 человек. Кроме того, противник потерял две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную гаубицу «Акация» и одну гаубицу Д-30.