Киев, 2 апреля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Завод «Маяк» на Украине начал производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия для ВСУ, которые можно применять с беспилотных авиационных комплексов. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По её информации, на заводе стали выпускать авиационные боеприпасы к беспилотному авиационному комплексу осколочного действия ОБП-23. Вес одного боеприпаса ­ — 1 кг, гарантированная зона поражения — радиус 11 метров.

Отмечается, что ОБП-23.05 весом 0,5 кг, гарантированная зона поражения этим боеприпасом — радиус 4,5 метра.

Как передавало ИА REGNUM, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе совещания по вопросам обеспечения российских войск боеприпасами заявил, что кратно увеличен выпуск обычных и высокоточных средств поражения. По словам главы ведомства, это стало возможным за счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда.

В зоне спецоперации во второй половине апреля появятся российские танки «Чёрный орёл», которые по характеристикам, полагают эксперты, превосходят западную технику.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач посетовал на «громкие похороны» западной военной техники, которая была поставлена Киеву. Он напомнил о точечных ударах ракетами по железнодорожным составам, которые доставляют технику в зону спецоперации. Он возмутился тем, что склады с новейшей техникой НАТО уничтожаются заранее.