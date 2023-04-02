AFP: восьмой по счёту французский наёмник погиб на Украине

Артемовск, , 15:15 — REGNUM Французский гражданин, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева, убит под Артёмовском (ДНР). Об этом сообщает 2 апреля агентство France-Presse.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Гибель гражданина Франции подтвердил французский МИД. Подробностей о произошедшем не приводится.

«Некий Т. умер неделю назад», — говорится в сообщении.

По данным газеты Le Monde, ранее на Украине погибли ещё семь французских граждан. Официальных данных о количестве погибших наёмников нет.

В марте французские СМИ сообщили о гибели под Артёмовском «санитара-носильщика» по имени Кевин Д. Как сообщало ИА REGNUM, он был убит при невыясненных обстоятельствах.