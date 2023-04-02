Восьмой по счёту французский наёмник уничтожен на Украине
AFP: восьмой по счёту французский наёмник погиб на Украине
ДНР, 2 апреля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Французский гражданин, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева, убит под Артёмовском (ДНР). Об этом сообщает 2 апреля агентство France-Presse.
Иван Шилов ИА REGNUM
Наемники на Украине
Гибель гражданина Франции подтвердил французский МИД. Подробностей о произошедшем не приводится.
«Некий Т. умер неделю назад», — говорится в сообщении.
По данным газеты Le Monde, ранее на Украине погибли ещё семь французских граждан. Официальных данных о количестве погибших наёмников нет.
В марте французские СМИ сообщили о гибели под Артёмовском «санитара-носильщика» по имени Кевин Д. Как сообщало ИА REGNUM, он был убит при невыясненных обстоятельствах.