Москва, 2 апреля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки 210 человек на донецком направлении. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии потери противника за сутки составили свыше 210 украинских военнослужащих и наёмников», — сказал Конашенков.

Также, по его словам, ВСУ потеряли три бронетранспортёра Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также гаубицу «Мста-Б».

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России отразили на южнодонецком направлении ракетный удар украинских РСЗО. Начальник пресс-центра группировки Гордеев добавил, что расчётами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» все цели были уничтожены.