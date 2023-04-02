Москва, , 14:59 — REGNUM Вооружённые силы России на купянском направлении ликвидировали порядка 30 бойцов ВСУ. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Минобороны России.

ВС России Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее информации, армейская авиация и артиллерия «Западной» группировки войск нанесла поражение подразделениям ВСУ около населённых пунктов Ольшаны, Синьковка и Крахмальное Харьковской области.

Отмечается, что в результате за минувшие 24 часа было ликвидировано порядка 30 военнослужащих ВСУ, уничтожены два автомобиля, три боевые бронированные машины, гаубица Д-30.

Уточняется, что помимо этого около населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Першотравневое, Двуречная и Синьковка Харьковской области были пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

Как передавало ИА REGNUM, Вооружённые силы России отразили на южнодонецком направлении ракетный удар украинских РСЗО. Все цели были уничтожены расчётами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук».