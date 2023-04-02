Локомотивное депо Мелитополя обстреляли с применением кассетных боеприпасов
Мелитополь, 2 апреля 2023, 14:56 — REGNUM ВСУ нанесли 2 апреля удар по городу Мелитополю с применением кассетных боеприпасов, сообщает Telegram-канале администрации города.
Обстрел вёлся из систем HIMARS и «Ольха». Снаряды упали в локомотивном депо Мелитополя. Пострадали мирные жители, ранены шесть человек. Сейчас последствия обстрела устраняют экстренны службы. На месте ЧП работают также представители Следственного комитета РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ атаковали Мелитополь утром 2 апреля. Часть ракет была перехвачена системами ПВО.