Мелитополь, 2 апреля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. ВСУ нанесли 2 апреля удар по городу Мелитополю с применением кассетных боеприпасов, сообщает Telegram-канал администрации города.

РИА Новости Сотрудник Следственного комитета России рядом с воронкой от взрыва на территории Мелитопольского локомотивного депо, пострадавшего в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ

Обстрел вёлся из систем HIMARS и «Ольха». Снаряды упали в локомотивном депо Мелитополя. Пострадали мирные жители, ранены шесть человек. Сейчас последствия обстрела устраняют экстренные службы. На месте ЧП работают также представители Следственного комитета РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ атаковали Мелитополь утром 2 апреля. Часть ракет была перехвачена системами ПВО.