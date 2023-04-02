Мелитополь, , 14:48 — REGNUM Последствия обстрела Мелитополя со стороны ВСУ оперативно устраняются. Об этом 2 апреля сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

«Укронацисты сегодня утром вновь обстреляли мирный Мелитополь. Есть разрушения и пострадавшие… Ситуацию держу на контроле», — написал он, уточнив, что аварийные службы приведены в режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, удар по Мелитополю был осуществлен из РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов.

На местах обстрелов работают сотрудники Следственного комитета России и экстренные службы. Среди пострадавших — только мирные жители.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Мелитополю семь ракет из РСЗО HIMARS. Российские системы ПВО перехватили шесть из них.