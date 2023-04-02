Москва, 2 апреля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Поездка в один из российских регионов включена в график президента Владимира Путина на следующей неделе наряду с «большим Совбезом». Об этом говорится в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», опубликованном 2 марта в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Официальных сообщений о планирующейся поездке главы государства пока нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что на следующей неделе Путин проведёт большой Совет безопасности, его тему Кремль сообщит позже.

«Путин также приедет в один из российских регионов, какой именно — сообщит пресс-служба президента», — указано в анонсе.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии состоится 6 апреля. Днём ранее Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Кроме того, на следующей неделе запланирована церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на совещании с постоянными членами Совбеза Путин объявил о выходе новой редакции Концепции внешней политики России. Он пояснил, что документ обновлён из-за серьёзных изменений в мире. Кремль рассматривает курс США как главный источник основных рисков для безопасности России и международного мира, указано в концепции.