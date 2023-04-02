Москва, , 14:35 — REGNUM Вооружённые силы России отразили на южнодонецком направлении ракетный удар украинских РСЗО, сообщил 2 апреля начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На южнодонецком направлении отражены комбинированные ракетные удары двумя снарядами РСЗО HIMARS и тремя РСЗО «Смерч», — сказал он.

Гордеев добавил, что расчётами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» все цели были уничтожены. Расчетами ЗРК «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбиты два беспилотника «Валькирия» и два — «Фурия» ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России ликвидировали штурмовую группу ВСУ у города Купянска Харьковской области, используя минный шлагбаум. Атака ВСУ около села Орлянки завершилась полным уничтожением украинской штурмовой группы.