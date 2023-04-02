Кинель, Самарская область, 2 апреля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Сошли с рельсов в Самарской области четыре вагона грузового поезда. ЧП произошло 2 апреля на станции Кинель, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. На движение других поездов ситуация не повлияла», — отметили в пресс-службе.

Сход части состава случился в 12:29 по местному времени (соответствует московскому). Вагоны были пустыми. Последствия происшествия устраняют восстановительные поезда.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Северной Дакоте (США) с рельсов сошёл железнодорожный состав, перевозивший нефтепродукты. В результате утечки была загрязнена обширная территория возле населённого пункта Уиндмер.