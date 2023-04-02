Министр финансов Силуанов: все бюджетные обязательства в России будут исполнены

Москва, , 14:30 — REGNUM Все бюджетные обязательства в России будут выполнены, несмотря на снижение нефтегазовых доходов. Об этом 2 апреля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, есть некоторое снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете.

«Но уверен, что все обязательства мы выполним. В этом сомнений нет», — сказал Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Силуанов заявил, что взнос с крупного бизнеса в бюджет справедлив. Он отметил, что прибыль компаний по сравнению с обычными нормальными уровнями выросла в 2–3 раза.