Москва, 2 апреля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Все бюджетные обязательства в России будут выполнены, несмотря на снижение нефтегазовых доходов. Об этом 2 апреля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

По его словам, есть некоторое снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете.

«Но уверен, что все обязательства мы выполним. В этом сомнений нет», — сказал Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Силуанов заявил, что взнос с крупного бизнеса в бюджет справедлив. Он отметил, что прибыль компаний по сравнению с обычными нормальными уровнями выросла в 2–3 раза.