Спровоцированный киевским режимом церковный конфликт, последним актом которого стали репрессии против Киево-Печерской лавры и ее наместника, оказался ударом по религиозным чувствам даже «украинских патриотов» и показал погружение украинского общества в средневековую архаику.

Станислав Стремидловский, , 16:26 — REGNUM Киевский режим в минувшую субботу, 1 апреля, щедро плеснул новую порцию керосина в религиозный конфликт, связанный с насильственным выселением насельников Киево-Печерской лавры из их обители.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

СБУ прямо у монастыря вручила подозрение наместнику лавры, митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу, его обвиняют в «разжигании религиозной вражды» и «оправдании вооруженной агрессии России», сообщает портал «Украина. ру». А один из киевских судов тут же «оперативно» постановил поместить митрополита под домашний арест и запретил ему общаться с верующими.

Эта акция и связанный с ней контекст широко освещается зарубежными изданиями. Начнем с греческих, поскольку «духовным оправданием» репрессивных действий киевского режима занимается Православная церковь Украины, тесно связанная с Константинопольским патриархатом.

Портал Ekklisia online приводит заявление митрополита Кифирского Серафима (Элладская православная церковь). В нём владыка называет «жестоким и беспощадным гонением» преследование «двухсот монахов и послушников знаменитой Киево-Печерской лавры по приказу украинских властей». Он выразил «горячее желание и надежду, что Священный синод Церкви Греции и другие поместные православные Церкви займут соответствующую позицию и решительно осудят эту антидуховную» акцию.

Еще до задержания митрополита Павла оценку происходящих событий дали и другие греческие издания. Katanixi квалифицирует «битву режима Зеленского за Киево-Печерскую лавру» как предвещающую «новые неприятные события в войне между Россией и НАТО на украинской территории». Портал называет Константинопольский патриархат виновником «церковной войны» на Украине, соучастниками — Александрийский патриархат, Элладскую и Кипрскую православные церкви, отчего «не исключено, что Россия предпримет против них действия, которые мы доселе не представляли».

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел возле Крестовоздвиженского храма Киево-Печерской лавры © Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Kosmodromio, предваряя взятое корреспондентом Кипрского информационного агентства интервью с митрополитом Запорожским Лукой, пишет, что «чрезмерно активная американская дипломатия» использует «существующий религиозный раскол на Украине» для усугубления раскола между «греческими и славяноязычными Церквами и в конечном итоге между Грецией и Россией».

Целью, по мнению издания, является стремление «узаконить» в качестве национальной идеологии радикальный украинский национализм, который «без колебаний принял нацистскую идеологию «высшей расы», а также сотрудничал с нацистами до, во время и после Второй мировой войны».

Негативно оценивает акцию киевского режима и эксперт Центра международных исследований (CERI) Кати Русселе. В беседе с французской редакцией Vatican News она подчеркивает, что насильственное выселение из лавры передает Украинской православной церкви «пальму мученицы».

По ее словам, заявления УПЦ о незаконности решения о высылке насельников «могут запятнать имидж украинского государства», а сами действия киевского режима, который создает себе «демократический имидж», будут «очень внимательно изучаться» мировым сообществом.

Что касается ведущих англоязычных изданий, то они пока не дают прямых качественных оценок сложившейся ситуации. Однако выражают свою позицию косвенно. Так, сеть Christian Network Europe сообщает, что «зарубежные Церкви (в основном православные, но не только они) поддерживают УПЦ». Ранее в защиту последней высказался и Всемирный совет церквей, при этом «до сих пор ни один церковный лидер не поддержал президента Украины Владимира Зеленского по этому вопросу».

«ТАСС сообщил, что суд обязал митрополита Павла жить в деревне в 40 километрах к юго-востоку от Киева, Павел сказал, что дом непригоден для проживания, — передает Reuters. — «Там не на чем спать, нет тепла и света. Нет ни кухни, ни ложки. Но ничего, я всё вытерплю», — сказал он. ТАСС также сообщает, что суд отказал Павлу в разрешении посещать церковные службы».

Украина. Киев. Акция протеста на территории Киево-Печерской лавры © OLEG PETRASYUK/ЕРА/ТАСС

The Associated Press в своем репортаже о домашнем аресте наместника Киево-Печерской лавры квалифицирует «спор» вокруг неё как «часть более широкого религиозного конфликта, который разворачивается параллельно с войной».

По мнению Al Jazeera, «украинское правительство предпринимает жесткие меры против УПЦ из-за ее исторических связей с Русской православной церковью, глава которой, патриарх Кирилл, поддержал президента России Владимира Путина во вторжении на Украину».

ВВС, говоря, что «в последние годы многие верующие присоединились к независимой Православной церкви Украины», отмечает, что «миллионы людей по-прежнему следуют за УПЦ, которая в мае прошлого года отделилась от Москвы после нескольких столетий пребывания под ее контролем».

Наконец, специфический штрих вносит The New York Times. Газета в своей публикации приводит слова украинки Валентины, которая участвовала в демонстрации в поддержку насельников лавры и митрополита Лебедя. Она «заявила, что оскорблена действиями властей, которые, как ей кажется, ставят под сомнение ее патриотизм как украинки, учитывая, что ее муж провел последний год на передовой».

«На Украине начнется апокалипсис, если у нас отберут церковь, — сказала она в четверг, 31 марта, выходя с рассветной службы. — Небо закроется и не будет дождя. Наступит голод, а половина Киева утонет в водах Днепра». Ее чувства отражают все слои спора о Церкви, имеющей глубокие корни в украинском обществе», — пишет издание.

Верующие во дворе Киево-Печерской лавры © Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Приведенное газетой мнение показывает большинству верующих американцев и не только им остроту спровоцированного киевским режимом церковного конфликта, удара по религиозным чувствам даже «украинских патриотов» и погружение украинского общества в средневековую архаику.

Иными словами, возвращение Украины в эпоху, о которой писал Николай Гоголь в повести «Тарас Бульба». Это сознание грозит не только пожаром религиозного противостояния, но и межнациональным конфликтом — украинские верующие начинают всё чаще и чаще обращать внимание на этническое происхождение Зеленского, проводя исторические параллели.

В этой ситуации России и Русской православной церкви важно придать максимально широкую огласку на международных площадках репрессивным акциям киевского режима против Украинской православной церкви. Поскольку война, объявленная Украинской православной церкви администрацией Зеленского, объективно делает киевский режим токсичным в глазах общественности не только тех стран, которые помнят о западном колониализме, но и самого Запада.