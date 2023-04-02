Под Красноярском ликвидируют пожар на пилораме на площади 5 тыс. кв. метров

Красноярск, , 14:58 — REGNUM В Емельяновском районе Красноярского края вспыхнули отходы лесопиления на территории одной из пилорам. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

По её информации, на территории пилорамы в населённом пункте Шуваево горят отходы лесопиления. Площадь пожара составляет пять тысяч кв. метров.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. По тревоге были подняты 33 спасателя, которые задействовали 15 единиц техники. Борьбы с огнём продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, в Ростовской области на шахте «Обуховская» произошло задымление. Инцидент произошёл в 6 км от города Зверево, на промежуточной подстанции, находящейся на глубине около 200 метров.