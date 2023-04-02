Красноярск, 2 апреля, 2023, 14:58 — ИА Регнум. В Емельяновском районе Красноярского края вспыхнули отходы лесопиления на территории одной из пилорам. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

По её информации, на территории пилорамы в населённом пункте Шуваево горят отходы лесопиления. Площадь пожара составляет пять тысяч кв. метров.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. По тревоге были подняты 33 спасателя, которые задействовали 15 единиц техники. Борьбы с огнём продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, в Ростовской области на шахте «Обуховская» произошло задымление. Инцидент произошёл в 6 км от города Зверево, на промежуточной подстанции, находящейся на глубине около 200 метров.