Киев, 2 апреля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Молившаяся на коленях рядом с противниками канонической Украинской православной церкви (УПЦ) у Киево-Печерской лавры певчая Екатерина Ершова перестала выходить на связь. Священнослужители страшатся, что её могли задержать силовики. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадр из видео Мольба на коленях рядом с противниками канонической Украинской православной церкви (УПЦ) у Киево-Печерской лавры

«Вчера её видел. Её искали сегодня, и журналисты искали тоже. И её нигде нет. Скорее всего, её задержали (сотрудники — прим. ИА REGNUM) СБУ», — рассказал один из насельников лавры.

Накануне в Telegram-канале УПЦ появилось видео, как сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) танцуют под громкую музыку рядом с прихожанкой УПЦ, которая стоит на коленях с иконой и распятием в руках, пытается произнести молитву и вразумить протестующих.

Позже киевское издание «Страна» сообщило, что девушкой, стоявшей на коленях, оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова.

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31 марта в Хозяйственный суд Киева министерством культуры и информационной политики Украины подан иск с требованием признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры. Киевские власти потребовали, чтобы монахи освободили обитель до 29 марта. Здания монастыря переданы новообразованной лавре, руководителем которой назначен наместник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

1 апреля Шевченковский суд Киева отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца. Приезжать в лавру для проведения богослужений митрополиту также запретили.

Ранее в службе безопасности Украины обвинили настоятеля лавры в «оправдании российской агрессии» и разжигании межрелигиозной розни. Митрополит обвинения отвергает и считает инициированное в его отношении дело политическим.