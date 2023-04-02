Москва, 2 апреля, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Доходы от продажи российских нефти и газа отстают от показателей плана в бюджете страны. Об этом заявил 2 апреля министр финансов России Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

Все бюджетные обязательства в России при этом будут исполнены, подчеркнул он.

«В этом сомнений нет», — заверил Силуанов.

Глава ведомства отметил, что в конце марта в казну поступили 2,5 трлн рублей дополнительных доходов.

«Да, мы видим, что идёт снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете», — констатировал глава Минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит государственного бюджета России в марте составлял 3,3 трлн рублей. Премьер-министр правительства страны Михаил Мишустин объяснил нехватку тем, что на начало года перенесли часть расходов, чтобы ускорить заключение госконтрактов и авансирование.