Ханты-Мансийск, , 14:18 — REGNUM Победителем в мужской эстафете на чемпионате России по биатлону стала команда Ханты-Мансийского автономного округа. Гонка прошла 2 апреля в Ханты-Мансийске.

Дмитрий Иванов © Владимир Астапкович/РИА Новости

В составе победившей команды выступали Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Алексей Вагин и Никита Поршнев. Они прошли дистанцию за 1 час 32 минуты 11,6 секунды, использовали восемь дополнительных патронов на огневых рубежах и избежали штрафных кругов.

Второе место заняли спортсмены из Башкирии Алексей Петров, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов. Они допустили один штрафной круг и отстали от победителей на 1 минуту 26,3 секунды.

Замкнула тройку команда из Белоруссии, за которую выступали Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Илья Авсеенко и Антон Смольский. У них также был один штрафной круг. Отставание составило 1 минуту 31,4 секунды.

Эта гонка стала заключительной на чемпионате России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, биатлонистка Ирина Казакевич одержала победу в масс-старте на 12,5 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Она прошла дистанцию за 40 минут 32,3 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.