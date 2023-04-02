Читатели Daily Mail предрекли поражение британским танкам Challenger 2 на Украине

Лондон, , 14:17 — REGNUM Читатели Daily Mail высказали мнение о том, что британские танки Challenger 2, которые, возможно, используют при контрнаступлении ВСУ против Вооружённых сил России, могут потерпеть при этом первое поражение в истории.

Танк Challenger 2 Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Авторы статьи предположили, что после завершения обучения танкистов в Великобритании ВСУ могут использовать танки Challenger 2 в качестве основного наступательного вооружения.

При этом пользователи данного портала отметили, что британские танки потерпят на Украине своё первое поражение. Одни из пользователей написал, что русские будут только рады, они перебьют танки по одному, уничтожат их при помощи дронов. Другой читатель отметил, что за всё свое время использования ни один Challanger не был уничтожен противником, поэтому ему будет интересно на это смотреть. Он также отметил, что это скоро поменяется.

Ещё один читатель предложил посмотреть на ситуацию с логической точки зрения. Он напомнил, что в СМИ публикуется информация о том, что якобы русских и их танки уничтожают, поинтересовавшись, зачем ВСУ нужны танки Leopard и Challenger? Он указал на то, что жителям европейских государств не сообщают о том, что ВСУ потеряли свои собственные танки.

Пользователи уверены, что британские танки будут в течение недели уничтожены Вооружёнными силами России, поскольку они бесполезны против современного оружия.

Как передавало ИА REGNUM, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе совещания по вопросам обеспечения российских войск боеприпасами заявил, что кратно увеличен выпуск обычных и высокоточных средств поражения. По словам главы ведомства, это стало возможным за счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда.

В зоне спецоперации во второй половине апреля появятся российские танки «Чёрный орёл», которые по характеристикам, полагают эксперты, превосходят западную технику.