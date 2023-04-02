Москва, , 14:14 — REGNUM Большое заседание Совета безопасности России запланировано на следующую неделю, сообщил 2 апреля Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

Заседание Совета безопасности. Москва Kremlin.ru

В новом выпуске авторской программы тележурналиста мероприятие анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Большое заседание Совбеза проведёт президент РФ Владимир Путин.

Также российский лидер готовится принять у иностранных послов верительные грамоты, посетить один из регионов РФ и встретиться с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ рассказал о новой редакции Концепции внешней политики страны, утверждённой в этот день. Президент пояснил, что обновить документ пришлось в связи с серьёзными изменениями в мире.

В Концепции указано, что Кремль рассматривает курс США как главный источник основных рисков для безопасности Российской Федерации и международного мира. Угрозы обостряет «стирание грани между военными и невоенными средствами межгосударственного противоборства». Риски могут привести к столкновениям между крупными государствами и эскалации конфликтов до глобальной войны.