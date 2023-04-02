Москва, 2 апреля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Главная газета США The New York Times деградировала из-за жёсткой либеральной повестки и отбора журналистов по идеологическим признакам, заявил 2 апреля глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя слова бизнесмена Илона Маска.

Digiart2001 Офис New York Times

Ранее Маск заявил о трагедии NYT из-за скучных пропагандистских публикаций. В своём Twitter он назвал материалы издания «эквивалентом диареи» и посетовал на то, что они «нечитаемы».

«Суровый вердикт некогда авторитетному изданию. Таковы результаты жёсткой либеральной повестки и отбора журналистов по идеологическим признакам», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

В набор газеты также входят обожание трансгендерной культуры и квиров, ненависть ко всему белому, заискивание перед всем чёрным и враждебность к России, добавил он.

В результате либеральная повестка постепенно стерилизует и «сжирает» прессу и телеканалы в США. Газета NYT деградировала, доверие главным СМИ упало, заключил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с аккаунта The New York Times в Twitter пропала синяя галочка верификации, так как издание не захотело заплатить $8 за эту опцию.