Москва, 2 апреля, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Происходящее вокруг Украинской православной церкви крайне похоже на события, описанные Фёдором Достоевским в романе «Бесы», заявила 2 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Валерий Шарифулин/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Вчера вечером психанула и пересмотрела «Бесов» Достоевского. Один в один. Всем рекомендую», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

1 апреля, комментируя ситуацию вокруг Украинской православной церкви, Захарова отметила, что власти Украины открыто насилуют церковь, пока так называемый цивилизованный мир безмолвствует.

В тот же день Шевченковский суд Киева отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца. Приезжать в лавру для проведения богослужений митрополиту также запретили.

Ранее в службе безопасности Украины обвинили настоятеля лавры в «оправдании российской агрессии» и разжигании межрелигиозной розни. Митрополит обвинения отвергает и считает инициированное в его отношении дело политическим.