Жулин: Костомаров прислал голосовое сообщение после выхода из комы

Москва, , 13:58 — REGNUM Российский фигурист Роман Костомаров после выхода из комы прислал голосовое сообщение. Об этом 2 апреля сообщил заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин в эфире телеканала НТВ.

Роман Костомаров Марина Каширская © ИА REGNUM

Жулин рассказал, что в день рождения Костомарова, 8 февраля, все его друзья отправили ему много сообщений на телефон, который не работал.

«И вот два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова. Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю, слышу голос Ромы, абсолютно адекватный. Слабый, да, но абсолютно адекватный», — сказал Жулин.

Он отметил, что Костомаров поблагодарил всех, кто его поздравил, и сказал, что будет заниматься. По его словам, спортсмен вышел из этого состояния.

Костомаров попал в больницу 10 января. Первоначальным диагнозом была пневмония, но последующие осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

29 марта сообщалось, что процесс восстановления Костомарова показывает положительную динамику — спортсмен заново учится самостоятельно есть и сидеть. По словам Ильи Авербуха, состояние здоровья Костомарова улучшается.