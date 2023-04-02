Анкара, , 13:55 — REGNUM Снижается уровень поддержки избирателями Турции «Республиканского альянса», лояльного по отношению к действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. По данным социологов, на выборах в парламент 14 мая он может набрать порядка 40% голосов, тогда как в 2018 году результатом были 53,4%, сообщил портал Internet Haber.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Это может привести к тому, что правящая партия потеряет большинство в парламенте, отметило издание. Так, на текущий момент входящую в альянс Партию справедливости и развития (ПСР) поддерживают 33,2%, Партию националистического движения (ПНД), — 6,6%. При этом последней для прохождения в законодательный орган необходимо набрать не менее 7% голосов.

Рейтинг Народно-республиканской партии (НРП) составляет 27,1%, Хорошей партии (ХП) и других представителей Народного альянса — 10,5% и 6%. Суммарно альянс может набрать 43,6%, получив большинство в парламенте. Пройти в законодательный орган, по мнению социологов, также может прокурдская Партия демократии народов (ПДН). Её уровень поддержки оценивается в 10,4%, однако есть риск, что она может быть распущена до голосования по решению Конституционного суда страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Турции пройдут выборы президента страны и представителей парламента 28-го созыва. Изначально президентское голосование было запланировано на 18 июня, но было перенесено решением турецкого лидера/

Имя действующего президента Турции Тайипа Эрдогана будет располагаться на первой строчке в избирательном бюллетене на выборах главы государства, стало известно 1 апреля.