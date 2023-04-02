Пекин, 2 апреля, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Глава МИД КНР Цинь Ган призвал Японию не быть «пособником злодеев» в лице США в вопросе экспорта полупроводников. Такое заявление он сделал во время встречи со своим коллегой из Японии Ёсимасой Хаяси в Пекине.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Глава МИД КНР Цинь Ган

По информации телеканала NHK, ранее японское правительство приняло решение ужесточить экспорт 23 видов товаров, которые необходимы для производства передовых видов полупроводников. Контроль за экспортом этих товаров вводится в отношении всех государств и регионов, исключение составляют лишь 42 страны и территорий, в которых было принято решение об ограничении экспорта полупроводников в Китай (в число этих 42 государств и территорий входят, в том числе Южная Корея, США и Тайвань). При этом для экспорта в КНР и другие государства нужно будет получить разрешение министра экономики, торговли и промышленности страны.

Цинь Ган отметил, что США применяют методы запугивания, чтобы жёстко подавить полупроводниковую промышленность.

«Сегодня они делают это с Китаем», — приводит пресс-служба МИД КНР слова китайского дипломата.

Он призвал власти Японии «не быть пособником злодеев», добавив, что «блокада только еще больше подтолкнет Китай к самостоятельности».

Как передавало ИА REGNUM, США ввели ряд ограничений на поставку чипов, используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию и Китай. В частности, теперь для поставок за границу им необходимы экспортные лицензии на продажу двух видов высокопроизводительных чипов.

Американский технологический гигант Apple на неопределенный срок решил отказаться от использования чипов памяти китайской компании Yangtze Memory (YMTC) после того, как Вашингтон ввел более жесткие меры экспортного контроля в отношении китайских технологических компаний