Волоколамск, Московская область, 2 апреля, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Рядом с одним из магазинов в Подмосковье сдетонировало взрывное устройство, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на свой источник.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Взрыв и тушение пожара

Инцидент произошёл ночью в деревне Кашино Волоколамского района. В результате взрыва, предположительно гранаты, в продуктовом магазине повреждены стёкла и стоящий на парковке фургон «Фиат Дукато». Среди жителей населённого пункта пострадавших нет.

По словам очевидцев, гранату метнул мужчина. После взрыва он скрылся с места преступления на автомобиле марки «шевроле». На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области на железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской железной дороги произошла утечка соляной кислоты из контейнера. Инцидент произошёл в воскресенье, 2 апреля, около 06:00 (02:00 мск).