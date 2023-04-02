Алексин, Тульская область, , 13:45 — REGNUM Тонущую косулю спасли в Тульской области инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Видеоролик об этом опубликован 2 апреля в Telegram-канале ведомства.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Инспекторы патрулировали реку Оку в Алексинском районе и увидели косулю, которая попала в паводковые воды у села Егнышёвка. Животное не могло подобраться к берегу из-за скопившегося в воде мусора.

«Косуля совсем выбилась из сил и могла погибнуть в холодной воде», — отметили в МЧС.

Инспекторы достали косулю из воды, отвезли к берегу на патрульном судне и отпустили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожарные спасли собаку из горящей квартиры в городе Ангарск Иркутской области. Ранее охваченное огнём жилище покинули две женщины с четырьмя детьми, но их питомец остался в квартире. Пожарные вынесли надышавшуюся дымом собаку и реанимировали её.