Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил о намерении переименовать Севастополь в «объект № 6»

Киев, , 13:27 — REGNUM Украинские власти выберут новое название для города Севастополя, который временно назван «объектом номер шесть» в рамках «плана деоккупации Крыма», сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Об этом он написал 2 апреля на своей странице в социальной сети.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов © Zuma\TASS

По его словам, Севастополь «переименовывается в «объект №6», а новое название городу подберёт Верховная рада. Назвать его можно, к примеру, Ахтиаром. Такое село прежде находилось на северном берегу Севастопольской бухты.

Киевский режим намерен разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы, а также лишить Севастополь одного из его символов — памятника затопленным кораблям. На его постаменте украинские власти хотят установить другой «памятный знак», следует из сообщения Данилова в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он уточнил, что подробности этой «программы» разрабатывает аппарат СНБО.

Так называемый план «деоккупации» Крыма, рассказал Данилов, предусматривает 12 шагов, в числе которых также люстрация, «снос» Крымского моста, программа «детоксикации от пропаганды».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя «план» Данилова, сравнил его с записями в медицинской карте душевнобольных людей. Он призвал не воспринимать подобные заявления украинских политиков всерьёз.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. Власти региона организовали референдум после того, как в Киеве произошёл госпереворот. Украинские власти убедительные итоги референдума не воспринимают и отказываются считать полуостров субъектом РФ.