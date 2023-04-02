Москва, 2 апреля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Иностранная ближневосточная авиакомпания-лоукостер Flydubai начала приём российских карт Visa, MasterCard и «Мир» для оплаты билетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей перевозчика.

Александр Кряжев/РИА Новости Авиакомпания Flydubai

Покупатель должен оформить бронирование на сайте, затем обратиться в службу поддержки, в качестве которой выступает компания Travel Management Group, и на почту ему направят ссылку для проведения операции. Комиссия за совершение транзакции составляет 7% от стоимости билета.

Уточняется, что пассажирам придётся также заплатить сбор в размере 2 тыс. рублей за билет в экономкласс или 4 тыс. рублей за билет в бизнес-класс.

В свою очередь, в Travel Management Group отметили, что карты китайской платежной системы Union Pay для оплаты услуг авиакомпании Flydubai не подходят.

Ранее стало известно, что российские банковские карты, работающие на платёжных системах Visa, Mastercard, начали принимать такие ближневосточные авиакомпании, как Emirates и Air Arabia.

Как сообщало ИА REGNUM, число российских туристов, посетивших Испанию в 2022 году, сократилось более чем на один миллион человек по сравнению с допандемийным 2019 годом. В посольстве уточнили, что в 2022 году Испанию посетили около 200 тысяч россиян, что на 84% меньше, чем в 2019 году (более 1,3 миллиона россиян).