Москва, , 13:22 — REGNUM В бассейне спортивного комплекса на севере Москвы утонул ребёнок, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила 2 апреля старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Мальчик погиб 1 апреля. Ребёнку было семь лет.

В настоящее время следователи осматривают записи камер видеонаблюдения, допрашивают сотрудников спорткомплекса, а также изучают служебные документы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в городе Выборге Ленинградской области мальчик и девочка, играя, упали в пожарный резервуар. Девочку спасли прохожие, мальчика позднее нашли мёртвым. Обстоятельства происшествия устанавливаются, выясняются причины гибели ребёнка.