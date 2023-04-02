Дзюба заявил, что хочет опередить Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории России

Москва, , 13:19 — REGNUM Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артём Дзюба заявил, что намерен до конца карьеры опередить Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории России. Об этом 2 апреля сообщает «Матч ТВ».

Артём Дзюба © Владимир Астапкович/РИА Новости

«Да, догнать и перегнать. Не знаю насчёт именно этого сезона, но до конца карьеры — точно. Это большая цель. Керж — величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить», — сказал Дзюба.

За свою карьеру 34‑летний Дзюба забил 223 гола в официальных матчах. Он занимает второе место среди лучших бомбардиров в истории России. На первом месте находится завершивший карьеру в 2017 году Кержаков, на счету которого 233 мяча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Дзюба оформил дубль в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с клубом «Пари Нижний Новгород». «Локомотив» одержал победу со счётом 4:0.

После матча стало известно, что руководство «Локомотива» намерено предложить Дзюбе долгосрочный контракт.