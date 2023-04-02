Губернатор Севастополя Развожаев ответил на идею СНБО переименовать город в «объект № 6»

Севастополь, , 13:23 — REGNUM Губернатор Севастополя Михаил Развожаев не считает нужным серьёзно относиться к заявлению украинских властей о необходимости переименовать город в Ахтиар или «объект № 6». Об этом он сказал, комментируя соответствующее намерение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Михаил Развожаев R-19.ru

«Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей», — уверен Развожаев.

По его мнению, представителей украинской власти необходимо лечить и этим сейчас как раз «занимаются наши военные».

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива Данилова по поводу переименования Севастополя была высказана 2 апреля в соцсети. Нынешнее название Севастополя он назвал временным и анонсировал принятие Верховной радой Украины решения о новом имени для города.

«Переименование» необходимо для разрыва исторических ассоциаций с городом русской воинской славы, уверен глава СНБО. Он также отметил необходимость заменить памятник затопленным кораблям в Севастополе другим «памятным знаком».