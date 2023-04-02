Пекин, , 13:14 — REGNUM С делом гражданина Японии, задержанного правоохранительными органами КНР по подозрению в шпионаже, власти будут разбираться в соответствии с законом, заявил 2 апреля в ходе переговоров с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси глава МИД КНР Цинь Ган.

Полиция Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цинь Ган подчеркнул, что китайская сторона будет разбираться с этим делом в соответствии с законом», — сказано в опубликованном сообщении МИД Китая.

Ранее Ёсимаса Хаяси заявил журналистам, что в ходе переговоров с Цинь Ганом потребовал освободить соотечественника, задержанного по подозрению в шпионаже.

«Я выразил протест и изложил нашу позицию относительно необходимости скорейшего освобождения гражданина», — сказал он.

Ранее японские СМИ сообщали, что гражданин, о котором идет речь, — один из топ-менеджеров фармкомпании Astellas. По этим данным, он был задержан по подозрению в шпионаже в марте 2023 года.

Как сообщалось ранее, глава МИД Японии совершает первый более чем за три года визит в Китай. Основным мероприятием стали переговоры Ёсимасы Хаяси с китайским коллегой.